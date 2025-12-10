Euro - Tschechische Krone

24,2415
 CZK
-0,0005
0,00 %
<
10.12.2025 13:53:37

Czech Inflation Confirmed At 7-month Low

(RTTNews) - The Czech Republic's consumer price inflation eased as initially estimated in November to the lowest level in seven months, the latest data from the Czech Statistical Office showed on Wednesday.

Consumer prices rose 2.1 percent year-over-year in November, slower than the 2.5 percent increase in October. That was in line with the flash data published earlier.

Further, this was the slowest inflation rate since April, when prices rose 1.8 percent.

The annual price growth in food, alcohol, and tobacco moderated to 2.2 percent from 3.6 percent. Inflation based on utilities slowed to 1.7 percent from 1.9 percent, while the decline in clothing and footwear prices deepened to 2.1 percent from 1.7 percent.

On a monthly basis, consumer prices dropped 0.3 percent, as estimated.

