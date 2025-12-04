Euro - Tschechische Krone

24,2165
 CZK
-0,0003
0,00 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
04.12.2025 09:40:17

Czech Inflation Unexpectedly Eases To 2.1%

(RTTNews) - The Czech Republic's consumer price inflation increased unexpectedly in November, preliminary data from the Czech Statistical Office showed on Thursday.

Consumer prices rose 2.1 percent year-over-year in November, slower than the 2.5 percent increase in October. Meanwhile, economists had expected inflation to rise to 2.6 percent.

The annual price growth in food, alcohol, and tobacco moderated to 1.9 percent from 2.1 percent. Meanwhile, inflation based on services remained stable at 4.6 percent, while the decline in energy prices deepened to 3.8 percent from 3.3 percent.

On a monthly basis, consumer prices dropped 0.3 percent.

The final data for the month of November is set to publish on December 10.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen