Euro - Tschechische Krone

24,2385
 CZK
-0,0510
-0,21 %
Nachrichten
11.11.2025 11:47:12

Czech Inflation Unrevised At 2.5%

(RTTNews) - The Czech Republic's consumer price inflation increased as initially estimated in October, the latest data from the Czech Statistical Office showed on Tuesday.

Consumer prices climbed 2.5 percent year-over-year in October, faster than the 2.3 percent increase in September. That was in line with the flash data published on November 5.

The annual price growth in food, alcohol, and tobacco accelerated to 3.6 percent from 2.7 percent. Health costs grew at a slightly faster pace of 3.2 percent, while clothing and footwear prices fell further by 1.7 percent.

On a monthly basis, consumer prices rose 0.5 percent due to higher costs for food items, as estimated.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

