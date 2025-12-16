Euro - Tschechische Krone

24,3210
 CZK
0,0060
0,02 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
16.12.2025 09:37:31

Czech Producer Prices Fall 1.3% In November

(RTTNews) - The Czech Republic's producer prices decreased for the tenth straight month in November, figures from the Czech Statistical Office showed on Tuesday.

The industrial producer price index dropped 1.3 percent yearly in November, following a 1.2 percent decrease in October. The expected fall was 1.6 percent.

Among the main industrial groupings, prices for energy declined 3.5 percent, and those of intermediate goods slid by 1.2 percent. On the other hand, prices for both durable and non-durable consumer goods increased by 2.4 percent and 0.9 percent, respectively, compared to last year.

Excluding energy, producer prices were 0.5 percent lower in November versus a 0.2 percent decrease in October.

On a monthly basis, producer prices rose 0.3 percent, while prices were expected to fall by 0.1 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX stemmt sich gegen die Lethargie - Gewinne -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen