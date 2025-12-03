|
03.12.2025 11:14:18
Eurozone Producer Prices Rise Marginally
(RTTNews) - Eurozone producer prices rose marginally in October after two consecutive decreases, Eurostat reported Wednesday.
Producer prices edged up 0.1 percent month-on-month in October, offsetting a 0.1 percent drop in September.
Excluding energy prices, producer prices remained flat for the fourth straight month.
Data showed that prices of intermediate goods, energy, capital and durable consumer goods rose 0.1 percent each. Meanwhile, non-durable consumer goods dropped 0.2 percent.
On a yearly basis, producer prices fell 0.5 percent after declining 0.2 percent in September.
Producer prices in the EU27 rose 0.1 percent in October from September. Compared to last year, producer prices fell 0.2 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: US-Börsen dennoch etwas fester -- ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.