Eurozone Producer Prices Rise Marginally

(RTTNews) - Eurozone producer prices rose marginally in October after two consecutive decreases, Eurostat reported Wednesday.

Producer prices edged up 0.1 percent month-on-month in October, offsetting a 0.1 percent drop in September.

Excluding energy prices, producer prices remained flat for the fourth straight month.

Data showed that prices of intermediate goods, energy, capital and durable consumer goods rose 0.1 percent each. Meanwhile, non-durable consumer goods dropped 0.2 percent.

On a yearly basis, producer prices fell 0.5 percent after declining 0.2 percent in September.

Producer prices in the EU27 rose 0.1 percent in October from September. Compared to last year, producer prices fell 0.2 percent.