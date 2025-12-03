Britische Pfund - Euro

1,1435
 EUR
0,0070
0,62 %
EUR - GBP
03.12.2025 11:14:18

Eurozone Producer Prices Rise Marginally

(RTTNews) - Eurozone producer prices rose marginally in October after two consecutive decreases, Eurostat reported Wednesday.

Producer prices edged up 0.1 percent month-on-month in October, offsetting a 0.1 percent drop in September.

Excluding energy prices, producer prices remained flat for the fourth straight month.

Data showed that prices of intermediate goods, energy, capital and durable consumer goods rose 0.1 percent each. Meanwhile, non-durable consumer goods dropped 0.2 percent.

On a yearly basis, producer prices fell 0.5 percent after declining 0.2 percent in September.

Producer prices in the EU27 rose 0.1 percent in October from September. Compared to last year, producer prices fell 0.2 percent.

19:14 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Kaufimpulse fehlen: US-Börsen dennoch etwas fester -- ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
