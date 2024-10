EZB senkt erneut Zinsen im Euroraum

Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagenzins , den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, verringert sich um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Die Entscheidung war so erwartet worden.

FRANKFURT (dpa-AFX)