Entscheidung gefallen 18.12.2025 14:20:00

EZB-Zinsentscheid: Leitzins verharrt bei 2,0 Prozent

EZB-Zinsentscheid: Leitzins verharrt bei 2,0 Prozent

Die Europäische Zentralbank, kurz EZB, hat am Donnerstagnachmittag ihre Entscheidung über das künftige Zinsniveau im Euroraum bekannt gegeben.

• Die EZB belässt den für den Markt maßgeblichen Einlagenzins bei 2,0 Prozent
• Währungshüter setzen auf Abwarten angesichts der stabilen, aber unsicheren Wirtschaftslage
• Neue Prognosen: Inflation nähert sich der 2,0-Prozent-Marke weiter an

Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen im Euroraum stabil gehalten. Wie allgemein von Ökonomen mit Blick auf aktuelle Inflationsdaten erwartet, verbleibt der Einlagenzins, den Banken für das Parken von Geldern erhalten, bei 2,0 Prozent. Nach einer Serie von Zinssenkungen im Frühjahr 2024 setzt die Notenbank damit ihren Kurs der "ruhigen Hand" fort, den sie bereits im Juli, September und Oktober eingeschlagen hatte.

Hintergrund zur Leitzinsentscheidung: Inflation und Wirtschaftsprognosen

Für die Entscheidung waren vor allem die neuen Prognosen für Konjunktur und Inflation maßgeblich. Während die Teuerungsrate mit aktuell 2,1 Prozent nahezu das EZB-Ziel von 2,0 Prozent erreicht hat, zeigt sich die europäische Wirtschaft trotz geopolitischer Unsicherheiten und höherer US-Zölle robuster als im Vorfeld befürchtet. Die EZB hatte ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr bereits im Vorfeld leicht angehoben.

Richtungsweisender Beschluss für Leitzins in 2026?

Die Zinsentscheidung hat unmittelbare Auswirkungen auf Sparer und Kreditnehmer. Seit dem Zinsgipfel im Frühjahr 2024, als der Einlagenzins noch bei 4,0 Prozent lag, sind die Kreditzinsen für Unternehmen und Immobilienkäufer sowie die Sparzinsen deutlich gesunken. Der heutige Beschluss gibt nun die Richtung für das erste Halbjahr 2026 vor.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

BNP Paribas-Aktie im Minus: Übernahmegespräche für Mercedes-Benz-Leasingsparte

Bildquelle: einstein / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden leichte Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen