Britische Pfund - Euro

1,1520
 EUR
0,0028
0,25 %
EUR - GBP
06.02.2026 11:52:25

French Trade Gap Widens In December

(RTTNews) - France's foreign trade deficit increased in December as imports grew faster than exports, data from the customs office showed on Friday.

The trade deficit rose to EUR 4.8 billion in December from EUR 4.0 billion in the previous month. The expected shortfall was EUR 4.1 billion.

In the same month last year, the deficit was EUR 3.9 billion.

Exports posted a monthly increase of 1.7 percent in December, and imports showed a comparatively faster growth of 3.0 percent.

Year-on-year, exports and imports rose by 4.4 percent and 0.3 percent, respectively.

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
