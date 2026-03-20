Britische Pfund - Euro

1,1568
 EUR
-0,0028
-0,24 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
20.03.2026 08:23:23

German Producer Prices Fall More Than Forecast

(RTTNews) - Germany's producer prices declined more than expected in February largely due to the sharp fall in energy prices, data from Destatis showed on Friday.

Producer prices logged an annual fall of 3.3 percent in February, slower than the 3.0 percent decrease seen in January.

A similar pace of decline was last seen in April 2024. Prices were expected to fall at a slower pace of 2.7 percent.

The annual fall was largely driven by lower energy prices. Excluding energy, producer prices rose 1.0 percent but weaker than the 1.2 percent increase seen a month ago.

Energy prices plunged 12.5 percent from the last year and non-durable goods prices dropped 0.6 percent. Meanwhile, prices of durable and capital goods grew 2.0 percent and 1.7 percent, respectively. Intermediate goods prices gained 1.1 percent.

On a monthly basis, producer prices dropped 0.5 percent, confounding expectations for an increase of 0.3 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX etwas fester -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die US-Börsen werden mit Abschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen