Britische Pfund - Isländische Krone

170,3684
 ISK
-0,1881
-0,11 %
08.12.2025 12:08:21

Iceland Trade Gap Narrows In November

(RTTNews) - Iceland's foreign trade deficit decreased in November from a year ago as imports fell faster than exports, preliminary figures from Statistics Iceland showed on Monday.

The trade gap narrowed to ISK 31.4 billion in November from ISK 37.6 billion in the corresponding month last year. In October, the deficit was ISK 24.1 billion.

The value of exported goods dropped 12.0 percent annually in November, and imports plunged by 14.0 percent.

Exports of transport equipment were 17.0 percent lower compared to last year, while inflows of capital goods, except transport, plunged by 46.0 percent.

11:52 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
11:42 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
