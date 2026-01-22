Britische Pfund - Japanischer Yen

212,6479
 JPY
-0,0180
-0,01 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/GBP
>
22.01.2026 01:10:19

Japan December Trade Surplus Y105.7 Billion

(RTTNews) - Japan posted a merchandise trade surplus of 105.7 billion yen in December, the Ministry of Finance said on Thursday.

That missed forecasts for a surplus of 357.0 billion yen and was down from 316.7 billion yen in November.

Exports were up 5.1 percent on year at 9.906 trillion yen - shy of expectations for a gain of 6.1 percent, which would have been unchanged from the previous month.

Imports climbed an annual 5.3 percent to 9.978 trillion yen versus forecasts for an increase of 3.6 percent and up from 1.3 percent from a month earlier.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen