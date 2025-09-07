Britische Pfund - Japanischer Yen

199,1112
 JPY
-0,2870
-0,14 %
JPY - GBP
08.09.2025 01:56:10

Japan GDP Jumps 0.5% On Quarter In Q2

(RTTNews) - Japan's gross domestic product climbed a seasonally adjusted 0.5 percent on quarter in the second quarter of 2025, the Cabinet Office said on Monday.

That beat expectations for an increase of 0.3 percent, which would have been unchanged from the previous reading.

On an annualized basis, GDP rallied 2.2 percent - handily beating forecasts for an increase of 1.0 percent, which again would have been unchanged.

GDP capital expenditure was up 0.6 percent on quarter, missing expectations for an increase of 1.3 percent. External demand was up 0.3 percent on quarter and private consumption rose 0.4 percent on quarter.

Nach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.
