Japan June Trade Shortfall Y406.906 Billion

(RTTNews) - Japan posted a merchandise trade deficit of 406.906 billion yen in June, the Ministry of Finance said on Wednesday.

That missed forecasts for a shortfall of 120.0 billion yen following the 391.8 billion yen deficit in May.

Exports jumped 19.3 percent on year to 10.929 trillion yen - exceeding expectations for an increase of 18.6 percent and up from 16.8 percent in the previous month.

Imports spiked an annual 25.4 percent to 11.335 trillion yen versus expectations for an increase of 21.0 percent and up sharply from 12.5 percent a month earlier.