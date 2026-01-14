Britische Pfund - Japanischer Yen

212,5769
 JPY
-0,1861
-0,09 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/GBP
>
14.01.2026 08:50:54

Japan Machine Tool Orders Rise 10.6% In December

(RTTNews) - Japan's machine tool orders increased for the sixth straight month in December amid strong foreign demand, preliminary data from the Japan Machine Tool Builders Association, or JMTBA, showed on Wednesday.

Machine tool orders climbed 10.6 percent annually in December, though slower than the 14.8 percent surge in the previous month. The expected growth rate was 14.2 percent.

Foreign orders logged a double-digit growth of 15.1 percent from last year, while domestic demand dropped by 1.1 percent.

On a monthly basis, machine tool orders grew 15.5 percent in December, reversing a 4.5 percent fall in November.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen