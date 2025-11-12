Britische Pfund - Japanischer Yen

203,1655
 JPY
0,5036
0,25 %
JPY - GBP
12.11.2025 07:59:42

Japan Machine Tool Orders Surge 16.8%

(RTTNews) - Japan's machine tool orders increased for the fourth straight month in October, preliminary data from the Japan Machine Tool Builders Association, or JMTBA, showed on Wednesday.

Machine tool orders climbed 16.8 percent annually in October, faster than the 11.0 percent rise in the previous month. The expected increase was 9.9 percent.

Foreign orders logged a double-digit growth of 20.7 percent from last year, and domestic demand was up by 6.3 percent.

On a monthly basis, machine tool orders were up 2.8 percent in October versus a 15.8 percent growth in September.

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
