Japan Manufacturing PMI Data Due On Wednesday

(RTTNews) - Japan will on Wednesday see September results for the manufacturing and services PMIs from Jibun Bank, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In August, their scores were 49.7 and 53.1, respectively.

Taiwan will release August figures for industrial production; in July, production spiked 18.11 percent on year.

