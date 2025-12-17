Britische Pfund - Japanischer Yen

207,7163
 JPY
0,0803
0,04 %
JPY - GBP
17.12.2025 01:07:11

Japan November Trade Surplus Y322.2 Billion

(RTTNews) - Japan posted a merchandise trade surplus of 322.2 billion yen in November, the Ministry of Finance said on Wednesday.

That beat forecasts for a surplus of 71.2 billion yen following the 226.1 billion yen shortfall in October.

Exports were up 6.1 percent on year at 9.714trillion yen, topping forecasts for 4.8 percent and up from 3.6 percent a month earlier.

Imports rose an annual 1.3 percent to 9.392 trillion yen versus forecasts for an increase of 2.5 percent but still up from 0.7 percent in October.

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street schloss mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

