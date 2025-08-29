Britische Pfund - Japanischer Yen

198,4692
 JPY
-0,3607
-0,18 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
29.08.2025 02:03:26

Japan Retail Sales Add 0.3% In July

(RTTNews) - The value of retail sales in Japan was up a seasonally adjusted 0.3 percent on month in July, the Ministry of Economy, Trade and Industry said on Friday - coming in at 13.335 trillion yen.

That misses forecasts for an increase of 1.5 percent following the downwardly revised 1.9 percent gain in June (originally 2.0 percent).

On a yearly basis, retail sales slumped 1.6 percent after gaining 0.9 percent in the previous month.

Commercial sales were down 0.3 percent on month and up 0.4 percent on year at 54.303 trillion yen, while wholesale sales fell 0.6 percent on month and rose 0.6 percent on year at 40.968 trillion yen.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:07 Carl Icahns Aktien-Strategie: Das änderte sich im Depot im 2. Quartal 2025
28.08.25 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel kaum bewegt -- Wall Street letztlich zurückaltend -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Donnerstag kaum Ausschläge. Die US-Börsen präsentierten sich kraftlos. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen