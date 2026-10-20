Japan September Trade Shortfall Y536.6 Billion

(RTTNews) - Japan posted a merchandise trade deficit of 536.6 billion yen in September, the Ministry of Finance said on Wednesday.

That missed forecasts for a shortfall of 181.0 billion yen following the 1,111.9 billion yen deficit in August.

Exports were up 16.7 percent on year at 10.972 trillion yen, shy of expectations for an increase of 20.1 percent and down from 19.3 percent in the previous month.

Imports climbed an annual 18.9 percent to 11.508 trillion yen versus forecasts for an increase of 19.6 percent and down from 28.0 percent a month earlier.