|
03.10.2025 00:02:46
Japan Unemployment Data Due On Friday
(RTTNews) - Japan will on Friday release August numbers for unemployment, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. The jobless rate is expected to tick up to 2.4 percent from 2.3 percent in July, while the jobs-to-applicant ratio is seen steady at 1.22.
Japan also will see September services PMI data from Jibun, with forecasts suggesting a score of 53.0 - down from 53.1 in August.
Australia also will see September services PMI numbers from S&P Global, with forecasts calling for a reading of 52.0 - down from 55.8 in August.
Singapore will provide August retail sales data; in July, sales were up 4.1 percent on month and 4.8 percent on year.
Finally, the markets in South Korea (National Foundation Day) and China (National Day) are closed on Friday; they return to trade on Oct. 10 and 9, respectively.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leicht im Plus -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland waren kräftige Gewinne zu sehen. An den US-Börsen ging es aufwärts. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.