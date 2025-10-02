Britische Pfund - Japanischer Yen

197,8551
 JPY
-0,3361
-0,17 %
JPY - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
03.10.2025 01:37:26

Japan Unemployment Rate Jumps To 2.6%

(RTTNews) - The jobless rate in Japan came in at a seasonally adjusted 2.6 percent in August, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.

That missed forecasts for 2.4 percent and was up from 2.3 percent in July.

The jobs-to-applicant ratio was 1.20, again missing forecasts for 1.22 - which would have been unchanged from the previous month.

The participation rate ticked up to 64.0 from 63.9 a month earlier.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.10.25 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
02.10.25 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02.10.25 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt leicht im Plus -- US-Handel endet mit Gewinnen -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland waren kräftige Gewinne zu sehen. An den US-Börsen ging es aufwärts. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen