|
13.01.2026 14:00:42
Latvia Inflation Eases To 9-month Low
(RTTNews) - Latvia's consumer price inflation moderated in December to the lowest level in nine months, preliminary data from the statistical office showed on Tuesday.
The consumer price index rose 3.5 percent year-on-year in December, slower than the 3.8 percent increase in November.
Moreover, this was the lowest inflation rate since March, when prices rose 3.3 percent.
The annual price growth in food and non-alcoholic beverages moderated to 4.2 percent in December from 5.2 percent. Similarly, inflation based on goods and services related to transport slowed to 0.6 percent from 2.2 percent. Meanwhile, costs for housing and utilities grew at a faster pace of 6.9 percent versus 6.2 percent in November.
On a monthly basis, consumer prices dropped 0.1 percent in December, following a 0.3 percent decrease in November.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.