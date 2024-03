MÄRKTE ASIEN/Fester - Erwartung fallender Zinsen stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit steigenden Kursen präsentieren sich die asiatischen Börsen am Freitag im Verlauf. Positiv aufgenommene Zentralbank-Kommentare, die die Erwartung bald fallender Zinsen unterstreichen, heben die Stimmung. Dazu kommt eine positive Vorgabe der Wall Street.

Während seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Donnerstag wiederholte US-Notenbankchef Powell zwar mehr oder weniger das, was er am Mittwoch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses gesagt hatte. Positiv wurde aber seine Aussage aufgenommen, dass die Fed nicht mehr weit von Zinssenkungen entfernt sei. Zugleich brachte EZB-Chefin Lagarde den Juni als möglichen Zeitpunkt für eine erste Zinssenkung ins Spiel.

In Hongkong geht es für den am Vortag sehr schwachen HSI um 1,3 Prozent nach oben, während Schanghai behauptet tendiert. In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent auf 39.714 Punkte. Er wird gebremst vom Yen, der zum Dollar weiter zugelegt hat, was ungünstig für die japanische Exportindustrie ist. Die Feinunze Gold kostet wenig verändert 2.158 Dollar, knapp unter dem am Vortag erreichten Rekordhoch.

Den nächsten größeren Akzent könnte die Bekanntgabe der chinesischen Verbraucherpreise für Februar setzen. Diese werden am Samstag veröffentlicht. Analysten erwarten einen Preisanstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gut im Markt liegen in Hongkong Technologieaktien. Xinyi Solar gewinnen 10 Prozent oder AppTec 4,7 Prozent. Im Immobiliensektor rücken Country Garden Services um 2,4 Prozent vor nach einem positiv aufgenommenen Ausblick. Die Aktie der Mutter Country Garden gewinnt über 3 Prozent.

JD.com sind nach den massiven Gewinnen der beiden Vortage einer der wenigen Verlierer mit einem Minus von Abgaben von 1,0 Prozent. Nomura hat sich zurückhaltend geäußert zu einer möglichen Akquisition. Der chinesische E-Commerce-Gigant sollte sich vielmehr aufs Heimatgeschäft konzentrieren.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.847,00 +1,1% +3,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.713,98 +0,3% +18,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.679,12 +1,2% +0,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.031,92 +0,1% +1,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.441,45 +1,3% -3,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.151,45 +0,6% -3,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.537,13 +0,1% +5,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8.50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0946 -0,0% 1,0948 1,0894 -0,9%

EUR/JPY 161,81 -0,1% 161,92 161,30 +4,0%

EUR/GBP 0,8546 +0,0% 0,8546 0,8553 -1,5%

GBP/USD 1,2808 -0,0% 1,2809 1,2737 +0,6%

USD/JPY 147,82 -0,1% 147,92 148,06 +4,9%

USD/KRW 1.320,74 -0,2% 1.323,96 1.331,24 +1,8%

USD/CNY 7,0951 -0,0% 7,0981 7,1987 -0,1%

USD/CNH 7,2009 +0,0% 7,2006 7,2115 +1,1%

USD/HKD 7,8201 -0,0% 7,8207 7,8193 +0,1%

AUD/USD 0,6631 +0,2% 0,6617 0,6584 -2,6%

NZD/USD 0,6174 -0,0% 0,6174 0,6148 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 67.022,61 -0,3% 67.250,97 66.301,67 +53,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,57 78,93 +0,8% +0,64 +9,9%

Brent/ICE 83,48 82,96 +0,6% +0,52 +8,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.157,91 2.160,03 -0,1% -2,12 +4,6%

Silber (Spot) 24,33 24,33 +0,0% +0,01 +2,4%

Platin (Spot) 920,10 920,50 -0,0% -0,40 -7,3%

Kupfer-Future 3,92 3,93 -0,1% -0,00 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

