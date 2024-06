MÄRKTE USA/Etwas leichter - Sinkende Zinsen verpuffen

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Von dem weitgehend freundlichen Start der Wall Street ist am Montagmittag (Ortszeit New York) nichts mehr zu sehen. Insgesamt ist die Tendenz leichter, wobei sich die technologielastigen und als besonders zinsempfindlich geltenden Nasdaq-Indizes noch am besten halten. Der Dow-Jones-Index liegt 0,9 Prozent zurück bei 38.330 Punkten, der S&P-500 büßt 0,5 Prozent ein und die Nasdaq-Indizes geben bis 0,4 Prozent nach. Stark gebrenst wird der Dow vom Minus der schweren Caterpillar-Aktie von über 3 Prozent.

Die Zinsen bleiben das dominierende Thema. Und hier haben die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung im September zuletzt wieder zugenommen. Am Freitag hatten wichtige neue Preisdaten ein günstiges Signal dafür gesendet, am Berichtstag ist der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe unter der Erwartung ausgefallen und tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich gerutscht. Für die Zinssenkungshoffnungen ist das gut, nicht aber für die Konjunkturaussichten. Andererseits ist der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex in der Zweitlesung stärker als erwartet gestiegen und deutet auf Wachstum hin. Im Blick haben viele Akteure derweil bereits als nächstes potenzielles Zinssignal bereits den Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Am Anleihemarkt geben die Renditen deutlich nach. Die Aktienkurse profitieren davon aber nicht mehr, nachdem sie am Freitag mit Zinssenkungsfantasie bereits gestiegen waren. Der Dollar fällt mit den sinkenden Zinsen zurück, der Euro steigt auf 1,0884 Dollar.

Messeneuigkeiten aus dem Technologiesektor

Bei Nvidia treibt KI-Fantasie. Der Chipkonzern beschleunigt seine Pläne für Chips für KI-Anwendungen und will nun jedes Jahr eine neue Reihe von KI-Chips auf den Markt bringen, wie er auf einer Messe mitteilte. Bislang hatte Nvidia etwa alle zwei Jahre neue Chips auf den Markt gebracht. Der Kurs steigt um 4,0 Prozent.

Bei AMD sorgte eine Messeneuigkeit nur anfangs für Auftrieb, inzwischen fällt der Kurs um 1,9 Prozent. Der Nividia-Wettbewerber hat neue KI-Chips vorgestellt und angekündigt, jährlich neue Hochleistungshalbleiter auf den Markt zu bringen, um die Dominanz von Nvidia zu brechen. Dazu stellte AMD auf der Messe in Taiwan ihren neuesten MI325X-Beschleuniger vor, der aber erst im vierten Quartal verfügbar sein wird.

Microsoft geben um 0,9 Prozent nach mit der Nachricht, dass der Softwaregigant 3,2 Milliarden Dollar in Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz (KI) in Schweden investieren will.

Honeywell International gewinnen 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick nach dem Abschluss der Übernahme der Sicherheitssparte von Carrier Global angehoben hat.

Paramount Global (+7,2%) legen deutlich zu, weil laut dem Wall Street Journal ein überarbeitetes Angebot von Skydance den nicht stimmberechtigten Aktionären die Möglichkeit einräumt, sich mit einem Aufschlag auszahlen zu lassen, was die Annahme des Angebots erhöht.

Waste Management geben um 4,0 Prozent nach, während Stericycle um fast 15 Prozent nach oben schießen. Hintergrund ist, dass Waste Management vor einer Übernahme der auf medizinischen Abfall spezialisierten Stericycle für etwa 7 Milliarden Dollar steht.

Autodesk machen einen Satz um 6,4 Prozent. Das Softwareunternehmen hat mitgeteilt, dass es seinen Geschäftsausweis nicht neu verfassen muss, nachdem eine Untersuchung der Buchhaltungsregeln abgeschlossen wurde.

Unterdessen flammt der erstmals 2021 gesehene Aktienrausch um inzwischen Meme-Aktien genannte Papiere wieder auf. Gamestop haussieren um 30 Prozent auf 29,89 Dollar. Der populäre Investor Keith Gill, auch "Roaring Kitty" genannt, hat einen Screenshot seines Portfolios gepostet, wonach er für 115 Millionen Dollar Gamstop-Aktien hält, die er für je etwa 21,27 Dollar kaufte. Im Sog geht es auch für andere Meme-Aktien nach oben. AMC Entertainment verteuern sich um 13,3 Prozent.

Ölpreise fallen

Die Ölpreise fallen um rund 3 Prozent. Die Opec+ hat ihre Förderkürzungen zwar bis zum nächsten Jahr verlängert, allerdings sind diese teils freiwillig, dazu sollen sie im späteren Jahresverlauf und bis Ende 2025 schrittweise zurückgenommen werden. Die Vereinbarung gibt dem Kartell also Spielraum für Anpassungen, je nach Marktbedingungen. Zudem verstärken sich die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen. Das drückt tendenziell auf die Ölpreise, weil dies Versorgungsängste mildert.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.329,72 -0,9% -356,60 +1,7%

S&P-500 5.249,84 -0,5% -27,67 +10,1%

Nasdaq-Comp. 16.712,52 -0,1% -22,50 +11,3%

Nasdaq-100 18.470,47 -0,4% -66,18 +9,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,82 -5,3 4,87 40,0

5 Jahre 4,42 -8,8 4,51 41,9

7 Jahre 4,41 -9,3 4,51 44,2

10 Jahre 4,40 -9,3 4,50 52,5

30 Jahre 4,55 -9,5 4,65 58,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Fr, 17:00 % YTD

EUR/USD 1,0885 +0,3% 1,0850 1,0856 -1,4%

EUR/JPY 169,94 -0,4% 170,68 170,57 +9,2%

EUR/CHF 0,9750 -0,5% 0,9781 0,9792 +5,1%

EUR/GBP 0,8517 +0,0% 0,8521 0,8528 -1,8%

USD/JPY 156,10 -0,7% 157,32 157,16 +10,8%

GBP/USD 1,2781 +0,3% 1,2733 1,2731 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2537 -0,1% 7,2610 7,2679 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 69.388,14 +2,4% 68.706,90 67.386,37 +59,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,40 76,99 -3,4% -2,59 +2,6%

Brent/ICE 78,56 81,11 -3,1% -2,55 +3,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,155 34,69 +4,2% +1,47 +8,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.341,64 2.327,41 +0,6% +14,24 +13,5%

Silber (Spot) 30,45 30,40 +0,2% +0,05 +28,1%

Platin (Spot) 1.017,98 1.039,66 -2,1% -21,69 +2,6%

Kupfer-Future 4,67 4,61 +1,2% +0,06 +19,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2024 12:37 ET (16:37 GMT)