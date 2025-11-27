|
27.11.2025 07:46:52
Malaysia Producer Prices Fall 0.1%
(RTTNews) - Malaysia's producer prices continued to decline in October, though slightly, figures from the Department of Statistics showed on Thursday.
Producer prices dropped 0.1 percent year-on-year in October, following a 0.8 percent decrease in September. Prices have been falling since March.
Among sectors, mining prices declined 1.0 percent from last year, and the price index for manufacturing slid by 0.6 percent.
On the other hand, prices in the agriculture, forestry, and fishing sectors rose 2.7 percent, and the price index for the utility sector increased 4.3 percent.
On a month-on-month basis, producer prices remained flat versus a 0.5 percent rise in September.
