19.12.2025 07:30:52
Malaysia Trade Surplus Shrinks In November
(RTTNews) - Malaysia's foreign trade surplus decreased markedly in November from a year ago as imports grew much faster than exports, data from the statistical office showed on Friday.
The trade surplus dropped to MYR 6.1 billion in November from MYR 14.8 billion in the same month last year. Similarly, the surplus decreased notably from MYR 20.4 billion in October.
Exports rose 7.0 percent annually in November, driven by a 40.3 percent surge in re-exports. Data showed that domestic exports showed a marginal increase of 0.3 percent.
Imports grew 15.8 percent annually versus a 10.0 percent rise in October.
On a seasonally adjusted basis, exports fell 7.0 percent monthly in November, while imports were 3.0 percent higher.
