Britische Pfund - Euro

1,1528
 EUR
0,0023
0,20 %
EUR - GBP
17.09.2025 14:23:13

Malta HICP Inflation Rises To 2.7%

(RTTNews) - Malta's EU measure of inflation increased in August after remaining stable in the previous month, data from the National Statistics Office showed on Wednesday.

The harmonized index of consumer prices, or HICP, climbed 2.7 percent year-on-year in August versus 2.5 percent in July.

Prices for food and non-alcoholic beverages grew 4.0 percent from last year, and transport charges were 3.4 percent more expensive. On the other side, communication costs dropped 3.1 percent.

On a monthly basis, the HICP moved up 0.7 percent in August.

Börse aktuell - Live Ticker

Fed mit Zinsentscheid am Abend: ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Handel in Asien endet uneinheitlich
In Wien verläuft der Handel in ruhigen Bahnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich zurück. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
