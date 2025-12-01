01.12.2025 08:01:45

Nagel: EZB entscheidet auf Basis der Projektionen über Zinsen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat die Bedeutung der makroökonomischen Projektionen des ökonomischen Stabs für die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) betont. "Bei jeder zweiten geldpolitischen Sitzung legen Mitarbeiter des Eurosystems oder der EZB Projektionen für die Inflation, das Wachstum und andere wichtige Variablen vor. Diese Prognosen liefern entscheidende Impulse für unsere geldpolitischen Entscheidungen", sagte er laut veröffentlichtem Redetext in Seoul.

Momentan stellten die Mitarbeiter des Eurosystems die Projektionen fertig, die im Zusammenhang mit der Dezember-Sitzung des EZB-Rats veröffentlicht werden sollten. Sie würden eine erste Projektion für 2028 enthalten. "Auf der Grundlage dieser Prognosen werden wir feststellen können, ob wir noch auf Kurs sind, unser mittelfristiges Inflationsziel zu erreichen", sagte Nagel.

