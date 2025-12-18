Britische Pfund - Euro

1,1415
 EUR
0,0021
0,18 %
EUR - GBP
18.12.2025 14:43:12

Portugal Producer Prices Fall 3.3% In November

(RTTNews) - Portugal's producer prices continued their falling trend in November, figures from Statistics Portugal showed on Thursday.

The producer price index fell 3.3 percent year-on-year in November, faster than the 2.8 percent decrease in October. Prices have been falling since January.

Prices for energy goods slumped 9.4 percent from last year, and those for consumer goods dropped by 2.5 percent. Similarly, prices for intermediate goods showed a decline of 3.4 percent. Meanwhile, the only increase was seen in the capital goods division, which grew 2.5 percent.

Excluding the energy group, producer prices decreased by 2.0 percent.

On a monthly basis, producer prices dropped 0.1 percent in November.

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
