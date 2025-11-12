Euro - Rumänischer Leu

5,0840
 RON
0,0004
0,01 %
<
12.11.2025 08:40:40

Romania Inflation Eases Slightly In October

(RTTNews) - Romania's consumer price inflation moderated slightly in October as expected, data from the National Institute of Statistics showed on Wednesday.

Inflation based on the consumer price index, or CPI, rose 9.8 percent year-over-year in October, following a 9.9 percent increase in September.

Prices for non-food goods alone grew 11.0 percent from last year, and those for food goods climbed by 7.6 percent. Costs for services were 10.5 percent pricier.

On a monthly basis, consumer prices moved up 0.5 percent in October.

Data also showed that the EU measure of inflation softened to 8.4 percent from 8.6 percent.

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
