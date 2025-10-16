|
17.10.2025 00:04:03
Singapore Export Data Due On Friday
(RTTNews) - Singapore will on Friday release September numbers for non-oil domestic exports, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In August, NODX were down 8.9 percent on month and 11.3 percent on year.
South Korea will see September figures for import and export prices and unemployment. In August, import prices fell 2.2 percent on year and export prices slipped an annual 1.0 percent. The jobless rate was 2.6 percent.
