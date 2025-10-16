17.10.2025 00:04:03

Singapore Export Data Due On Friday

(RTTNews) - Singapore will on Friday release September numbers for non-oil domestic exports, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In August, NODX were down 8.9 percent on month and 11.3 percent on year.

South Korea will see September figures for import and export prices and unemployment. In August, import prices fell 2.2 percent on year and export prices slipped an annual 1.0 percent. The jobless rate was 2.6 percent.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzen im Blick: US-Handel endet im Minus -- ATX geht unverändert aus dem Handel -- DAX letztlich fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street entwickelte sich am Donnerstag schwächer. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen