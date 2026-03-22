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22.03.2026 23:01:08
Singapore Inflation Data Due On Monday
(RTTNews) - Singapore will on Monday release February figures for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.
In January, overall inflation was down 0.5 percent on month and up 1.4 percent on year, while core CPI rose an annual 1.0 percent.
Finally, the markets in Malaysia and Indonesia are closed on Monday for Eid-ul-Fitr.
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