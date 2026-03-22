22.03.2026 23:01:08

Singapore Inflation Data Due On Monday

(RTTNews) - Singapore will on Monday release February figures for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.

In January, overall inflation was down 0.5 percent on month and up 1.4 percent on year, while core CPI rose an annual 1.0 percent.

Finally, the markets in Malaysia and Indonesia are closed on Monday for Eid-ul-Fitr.

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US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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