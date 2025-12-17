Britische Pfund - Singapur-Dollar

1,7278
 SGD
-0,0029
-0,17 %
Nachrichten
17.12.2025 07:42:17

Singapore Non-oil Domestic Exports Rise 11.6%

(RTTNews) - The growth in Singapore's non-oil domestic exports moderated in November, data from Enterprise Singapore showed Wednesday.

Non-oil domestic exports rose 11.6 percent year-over-year in November, much slower than the 21.7 percent surge in the previous month. This was the third successive monthly increase.

During November, the overall growth was led primarily by volatile pharmaceuticals and supported by electronic products, such as ICs and PCs, the agency said.

Electronics exports grew 13.1 percent in November from last year, and non-electronics shipments expanded 11.1 percent.

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

US-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
