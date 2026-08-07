|
07.08.2026 16:34:16
Slovakia Trade Surplus Shrinks In June
(RTTNews) - Slovakia's foreign trade surplus decreased in June from a year ago as imports grew faster than exports, preliminary data from the Statistical Office of the Slovak Republic showed on Friday.
The trade balance showed a surplus of EUR 372.9 million in June, down from EUR 445.8 million in the corresponding month last year. In May, the surplus was EUR 608.4 million.
Exports climbed 8.2 percent annually in June, and imports were 9.5 percent higher. Exports recorded the highest year-on-year growth since December 2025, while imports posted their strongest increase since March 2025.
Imports from EU member states grew 11.0 percent, and those from non-EU countries increased by 6.0 percent.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.