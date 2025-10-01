Britische Pfund - Südkoreanischer Won

1 887,89
 KRW
7,75
0,41 %
01.10.2025 02:09:39

South Korea Has $9.56 Billion Surplus In September

(RTTNews) - South Korea posted a merchandize trade surplus of $9.56 billion in September, the Customs Office said in Wednesday's preliminary report.

That beat expectations for a surplus of $7.81 billion and was up from $6.51 billion in August.

Exports jumped 12.7 percent on year, exceeding forecasts for an increase of 7.2 percent following the 1.2 percent gain in the previous month.

Imports were up an annual 8.2 percent versus expectations for a gain of 5.6 percent following the 4.1 percent decline a month earlier.

