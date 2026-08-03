|
04.08.2026 00:04:19
South Korea Inflation Data Due On Tuesday
(RTTNews) - South Korea will on Tuesday see July data for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In June, inflation was up 0.1 percent on month and 3.2 percent on year.
Japan will release July figures for monetary base, with forecasts suggesting a fall of 13.0 percent on year following the 13.7 percent decline in June.
Hong Kong will provide June numbers for retail sales; in May, sales were up 7.9 percent on year.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.