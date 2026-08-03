04.08.2026 00:04:19

South Korea Inflation Data Due On Tuesday

(RTTNews) - South Korea will on Tuesday see July data for consumer prices, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity. In June, inflation was up 0.1 percent on month and 3.2 percent on year.

Japan will release July figures for monetary base, with forecasts suggesting a fall of 13.0 percent on year following the 13.7 percent decline in June.

Hong Kong will provide June numbers for retail sales; in May, sales were up 7.9 percent on year.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen