Britische Pfund - Euro

1,1480
 EUR
0,0018
0,16 %
EUR - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
EUR/GBP
>
25.02.2026 14:03:44

Spain Producer Prices Fall For Third Straight Month

(RTTNews) - Spain's producer prices declined for the third straight month in January, driven by the sharp decline in energy prices, the statistical office INE said Wednesday.

Producer prices fell 2.9 percent year-on-year in January, following December's 3.0 percent decrease. This was the third straight month of decline.

Data showed that energy prices registered a double-digit decline of 10.6 percent in January. Meanwhile, prices of capital and consumer goods grew 2.0 percent and 1.0 percent, respectively. Prices of intermediate goods gained 0.2 percent.

Month-on-month, producer prices advanced 0.5 percent, marking the second consecutive increase. Prices had increased 0.4 percent in December.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen