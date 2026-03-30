30.03.2026 10:02:21
Spain Retail Sales Growth Slows
(RTTNews) - Spain's retail sales logged a slower growth in February, data from the statistical office INE showed Monday.
Retail sales increased by adjusted 2.2 percent year-on-year in February but slower than the 3.8 percent rise in January.
Similarly, unadjusted sales advanced 2.0 percent, following January's 3.7 percent increase.
On a monthly basis, retail sales dropped 0.1 percent after remaining flat in January. This was the first fall in seven months in February.
Food sales remained unchanged from January, while, non-food sales edged down 0.1 percent, data showed.
