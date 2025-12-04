Britische Pfund - Schwedische Krone

12,5586
 SEK
0,0458
0,37 %
SEK - GBP
04.12.2025 08:32:06

Sweden Inflation Eases To 6-month Low

(RTTNews) - Sweden's consumer price inflation moderated more-than-expected in November to the lowest level in six months, flash data from Statistics Sweden showed on Thursday.

The consumer price index, or CPI, rose 0.3 percent year-over-year in November, following October's stable increase of 0.9 percent. The expected inflation rate was 0.6 percent.

Further, this was the slowest inflation rate since May, when prices rose only 0.2 percent.

Data showed that the consumer price index with a fixed interest rate, or CPIF, also increased at a slower pace of 2.3 percent annually in November versus 3.1 percent in October. Nonetheless, the inflation has continued to remain above the Riksbank's target of 2.0 percent.

Month-on-month, consumer prices dropped 0.4 percent.

The detailed result for the month of November is set to publish on December 11.

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

