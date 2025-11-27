Britische Pfund - Schwedische Krone

12,5432
 SEK
-0,0336
-0,27 %
27.11.2025 08:54:43

Sweden Trade Surplus Grows In October

(RTTNews) - Sweden's foreign trade surplus increased in October from a year ago, figures from Statistics Sweden showed on Thursday.

The trade surplus rose to SEK 1.5 billion in October from SEK 0.8 billion in the corresponding month last year. In September, the trade balance showed a shortfall of SEK 4.9 billion.

On an annual basis, both exports and imports declined by 2.0 percent in October.

The non-EU trade balance showed a surplus of SEK 25.6 billion in October, while the trade balance with the EU revealed a deficit of SEK 24.1 billion.

On a seasonally adjusted basis, the trade surplus remained stable at SEK 4.7 billion.

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. An den US-Börsen wurde aufgrund eines Feiertages am Donnerstag nicht gehandelt. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
