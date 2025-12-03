Britische Pfund - Schweizer Franken

1,0670
 CHF
0,0060
0,57 %
CHF - GBP
03.12.2025 09:22:16

Swiss Consumer Prices Remain Flat In November

(RTTNews) - Switzerland's consumer prices stalled unexpectedly in November, the Federal Statistical Office reported Wednesday.

The consumer price index remained flat on a yearly basis in November following a 0.1 percent increase in October. Meanwhile, economists had expected the inflation to stay steady at 0.1 percent.

Prices for food and non-alcoholic beverages were 0.4 percent less expensive compared to last year, and transportation charges dropped by 1.7 percent. On the other hand, housing and energy charges grew 0.5 percent, and education costs were 2.6 percent higher.

On a monthly basis, consumer prices decreased 0.2 percent in November, as expected, after falling 0.3 percent in October.

19:14 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Kaufimpulse fehlen: US-Börsen dennoch etwas fester -- ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
