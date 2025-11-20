|
20.11.2025 12:40:08
Taiwan Export Orders Rise 25.1% In October
(RTTNews) - Taiwan's export orders grew for the ninth successive month in October, according to data released by the Ministry of Economic Affairs on Thursday.
Export orders grew 25.1 percent annually in October, though slower than the 30.5 percent surge in September. The expected growth rate was 28.2 percent.
Orders for electronic products grew the most, by 35.9 percent, and those of information and communication products increased by 28.4 percent. Meanwhile, orders for textile products fell by 13.7 percent.
On a monthly basis, export orders dropped 1.2 percent in October, reversing a 17.0 percent sharp rebound in September.
In New Taiwan dollar terms, export orders rose 19.4 percent annually, while they decreased by 0.4 percent monthly in October.
