Britische Pfund - Taiwan-Dollar

40,9287
 TWD
0,1830
0,45 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
20.11.2025 12:40:08

Taiwan Export Orders Rise 25.1% In October

(RTTNews) - Taiwan's export orders grew for the ninth successive month in October, according to data released by the Ministry of Economic Affairs on Thursday.

Export orders grew 25.1 percent annually in October, though slower than the 30.5 percent surge in September. The expected growth rate was 28.2 percent.

Orders for electronic products grew the most, by 35.9 percent, and those of information and communication products increased by 28.4 percent. Meanwhile, orders for textile products fell by 13.7 percent.

On a monthly basis, export orders dropped 1.2 percent in October, reversing a 17.0 percent sharp rebound in September.

In New Taiwan dollar terms, export orders rose 19.4 percent annually, while they decreased by 0.4 percent monthly in October.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:44 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen