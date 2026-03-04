Britische Pfund - Taiwan-Dollar

42,3762
 TWD
-0,0320
-0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
04.03.2026 12:11:21

Taiwan Export Orders Surge 60.1% January

(RTTNews) - The export order growth in Taiwan quickened sharply in January, according to data released by the Ministry of Economic Affairs on Wednesday.

Export orders jumped 60.1 percent year-over-year in January, much faster than the 43.8 percent surge in December. The expected increase was 50.9 percent.

Orders for information and communication products expanded the most by 102.0 percent, followed by electronic products, which grew by 78.6 percent. Foreign orders for machinery rose notably by 40.6 percent, while those for transport equipment dropped 55.6 percent.

On a monthly basis, export orders increased 0.9 percent versus a 4.4 percent growth in December.

In New Taiwan dollar terms, export orders expanded 53.6 percent annually, and they climbed by 1.4 percent monthly in January.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:51 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX dreht ins Plus -- DAX deutlich erholt -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt dreht am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich ebenso sichtbar. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen