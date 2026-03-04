|
04.03.2026 12:11:21
Taiwan Export Orders Surge 60.1% January
(RTTNews) - The export order growth in Taiwan quickened sharply in January, according to data released by the Ministry of Economic Affairs on Wednesday.
Export orders jumped 60.1 percent year-over-year in January, much faster than the 43.8 percent surge in December. The expected increase was 50.9 percent.
Orders for information and communication products expanded the most by 102.0 percent, followed by electronic products, which grew by 78.6 percent. Foreign orders for machinery rose notably by 40.6 percent, while those for transport equipment dropped 55.6 percent.
On a monthly basis, export orders increased 0.9 percent versus a 4.4 percent growth in December.
In New Taiwan dollar terms, export orders expanded 53.6 percent annually, and they climbed by 1.4 percent monthly in January.
