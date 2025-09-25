Britische Pfund - Japanischer Yen

199,8386
 JPY
-0,2757
-0,14 %
JPY - GBP
26.09.2025 01:46:22

Tokyo Overall Inflation Climbs 2.5% On Year

(RTTNews) - Overall inflation in the Tokyo region of Japan was up 2.5 percent on year in September, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.

That was shy of expectations for an annual increase of 2.6 percent, which would have been unchanged from the August reading.

Core CPI, which excludes the volatile cost of food, also was up 2.5 percent on year. That missed forecasts for an increase of 2.6 percent but was unchanged from the previous month's reading.

The preliminary read on Japan's overall inflation suggested a 1.0 percent increase on year.

Anleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: ATX letztlich etwas leichter -- DAX beendet Handel schwächer -- US-Börsen schließen in Rot -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutschte. Die US-Börsen präsentierten sich mit Verlusten. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.
