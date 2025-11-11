Euro - Türkische Lira

48,9757
 TRY
0,1670
0,34 %
11.11.2025 09:21:08

Turkey Retail Sales Growth Accelerates To 14.3%

(RTTNews) - Turkey's retail sales growth quickened for the first time in four months in September, the Turkish Statistical Institute said on Tuesday.

The volume of retail sales surged 14.3 percent on a yearly basis in September, faster than the 13.1 percent growth in August.

The annual sales growth in non-food products, except automotive fuel, accelerated to 18.2 percent from 15.0 percent. Meanwhile, sales of food, drinks, and tobacco grew at a slower pace of 8.2 percent versus a 10.5 percent increase in August.

During September, online sales growth slowed somewhat to 4.8 percent from 5.0 percent.

On a monthly basis, retail sales rose 2.2 percent in September, following a 1.1 percent increase in August.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
