Euro - Türkische Lira

48,7590
 TRY
0,1209
0,25 %
31.10.2025 09:24:17

Turkey Trade Gap Widens In September

(RTTNews) - Turkey's foreign trade deficit increased in September from the previous year as imports grew much faster than exports, the Turkish Statistical Institute said on Friday.

The trade deficit rose to $6.90 billion in September from $5.16 billion a year ago.

In September, exports climbed by 2.8 percent annually, and imports surged by 8.7 percent.

Excluding energy products and non-monetary gold, the foreign trade shortfall was $1.21 billion.

The main partner for imports during September was China, followed by Russia, Germany, the UAE, and the USA.

On a seasonally and calendar-adjusted basis, exports dropped 4.3 percent over the month, while imports grew by 8.2 percent.

