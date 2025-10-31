|
Turkey Trade Gap Widens In September
(RTTNews) - Turkey's foreign trade deficit increased in September from the previous year as imports grew much faster than exports, the Turkish Statistical Institute said on Friday.
The trade deficit rose to $6.90 billion in September from $5.16 billion a year ago.
In September, exports climbed by 2.8 percent annually, and imports surged by 8.7 percent.
Excluding energy products and non-monetary gold, the foreign trade shortfall was $1.21 billion.
The main partner for imports during September was China, followed by Russia, Germany, the UAE, and the USA.
On a seasonally and calendar-adjusted basis, exports dropped 4.3 percent over the month, while imports grew by 8.2 percent.
