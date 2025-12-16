Britische Pfund - US-Dollar

1,3422
 USD
0,0046
0,34 %
USD - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/GBP
>
16.12.2025 16:38:09

U.S. Business Inventories Increase In Line With Estimates In September

(RTTNews) - The Commerce Department released a report on Tuesday showing business inventories in the U.S. increased in line with economist estimates in the month of September.

The report said business inventories rose by 0.2 percent in September after coming in unchanged in August.

While manufacturing inventories edged down by 0.1 percent, retail and wholesale inventories grew by 0.4 percent and 0.5 percent, respectively.

Meanwhile, the Commerce Department said business sales came in unchanged for the second consecutive month.

Retail sales crept up by 0.1 percent, while manufacturing sales came in unchanged and wholesale sales dipped by 0.2 percent.

The report said the total business inventories/sales ratio came in at 1.37 in September, unchanged from the previous month.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen