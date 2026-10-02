U.S. Employment Rises Much Less Than Expected In September

(RTTNews) - The Labor Department released a closely watched report on Friday showing employment in the U.S. increased by much less than expected in the month of September.

The report said non-farm payroll employment rose by 29,000 jobs in September after jumping by a downwardly revised 133,000 jobs in August.

Economists had expected employment to increase by 85,000 jobs compared to the surge of 162,000 jobs originally reported for the previous month.

The Labor Department also said the unemployment rate ticked up to 4.2 percent in September from 4.1 percent in August. Economists had expected the unemployment rate to remain unchanged.