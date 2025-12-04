Britische Pfund - US-Dollar

1,3351
 USD
0,0025
0,19 %
USD - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/GBP
>
04.12.2025 16:23:15

U.S. Factory Orders Rise Less Than Expected In September

(RTTNews) - New orders for U.S. manufactured goods saw a modest increase in the month of September, according to a report released by the Commerce Department on Thursday.

The Commerce Department said factory orders rose by 0.2 percent in September after jumping by a downwardly revised 1.3 percent in August.

Economists had expected factory orders to climb by 0.5 percent compared to the 1.4 percent surge originally reported for the previous month.

The modest increase by factory orders came as durable goods orders grew by 0.5 percent in September after spiking by 3.0 percent in August.

Meanwhile, the report said orders for non-durable goods edged down by 0.1 percent in September after falling by 0.4 percent in August.

The Commerce Department also said shipments of manufactured goods were virtually unchanged in September following a 0.3 percent decrease in August.

Inventories of manufactured goods slipped by 0.1 percent in September, matching the dip seen in the previous month, the report said.

With inventories and shipments both little changed, the inventories-to-shipments ratio came in at 1.56 in September, unchanged from August.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen