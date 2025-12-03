Britische Pfund - US-Dollar

1,3342
 USD
-0,0011
-0,08 %
USD - GBP
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/GBP
>
03.12.2025 14:37:00

U.S. Import, Export Prices Unexpectedly Flat In September

(RTTNews) - The Labor Department released a long-delayed report on Wednesday showing U.S. import and exports both came in flat in the month of September.

The report said import prices came in unchanged in September following a downwardly revised 0.1 percent uptick in August.

Economists had expected import prices to inch up by 0.1 percent compared to the 0.3 percent increase originally reported for the previous month.

The Labor Department said export prices also came in unchanged in September following a downwardly revised 0.1 percent uptick in August.

Economists had expected export prices to creep up by 0.1 percent compared to the 0.3 percent growth originally reported for the previous month.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen